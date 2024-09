Tribunale, ora è battaglia. Il fondo lo rivuole subito

"Il Palazzo di Giustizia di Ascoli lo rivogliamo subito e non alla fine del 2026 come ha stabilito la sentenza del tribunale di Ascoli". La società di gestione di fondi immobiliari InvestiRe Sgr ha impugnato il pronunciamento del giudice del tribunale di Ascoli Paola Mariani che lo scorso febbraio ha stabilito che l’immobile deve tornare nella disponibilità del legittimo proprietario, il fondo immobiliare, ma non prima della fine del 2026. E’ proprio sul differimento della data di restituzione che InvestiRe Sgr ha depositato il ricorso presso la cancelleria della Corte d’Appello di Ancona che dovrà ora pronunciarsi sul punto, stabilendo se il Palazzo di Giustizia deve essere restituito subito o, come ha sentenziato il giudice Paola Mariani, entro il 29 dicembre 2026. A febbraio scorso il magistrato ascolano ha respinto il ricorso dell’Agenzia del Demanio, dando ragione quindi alla società di gestione di fondi immobiliari InvestiRe Sgr, proprietaria del Palazzo di Giustizia di Ascoli (rilevato da Assicurazioni Generali), che aveva chiesto rilascio e liberazione dell’immobile poiché il contratto di locazione è scaduto il 28 dicembre 2022 e le successive trattative non hanno portato al rinnovo dell’accordo. Nel restituire l’immobile al fondo immobiliare, il giudice Paola Mariani si è rifatto a norme che sono state introdotte durante il periodo del Covid e, tenuto anche conto del vincolo di destinazione pubblica dell’immobile, ha prorogato di quattro anni (rispetto al 2022) la scadenza del contratto, portandola quindi al 28 dicembre 2026. In base a questa sentenza, allo scoccare della mezzanotte il Demanio dovrà restituirlo ad InvestiRe Sgr "libero e vuoto da persone e cose". Il fondo contesta l’illegittimità della proroga e vuole che l’immobile sia restituito subito e non fra due anni; precedenti pronunciamenti della Corte d’Appello di Ancona fanno sperare il fondo immobiliare sull’accoglimento dell’istanza. Il ricorso riguarda solo il Palazzo di Giustizia in piazza Orlini e non il Palazzo di Vetro al Pennile; gli attuali occupanti, tra cui Agenzia delle Entrate, Conservatoria, Provincia di Ascoli e altri, hanno infatti già trovato un’alternativa e quindi lasceranno l’immobile non molto in là col tempo. Il Palazzo di Giustizia è soggetto ad un vincolo storico e architettonico. Quando lo donarono, i proprietari stabilirono che avesse come unica destinazione quella di ospitare gli uffici giudiziari di Ascoli.

Peppe Ercoli