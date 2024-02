Tribunale, futuro incerto: lo sfratto ora preoccupa

Ascoli, 20 febbraio 2024 – C’è forte preoccupazione negli ambienti giudiziari (e non solo) dopo la decisione del giudice Paola Mariani che lo scorso 9 febbraio ha accolto la richiesta della società di gestione di fondi immobiliari InvestiRE SGR, proprietaria del Palazzo di Giustizia del capoluogo piceno (rilevato da Assicurazioni Generali), di rientrare in possesso dell’immobile per fine contratto. In sintesi, il tribunale ha sfrattato sé stesso e, se nel frattempo non accadrà nulla, gli uffici del Tribunale e della Procura dovranno sgomberare entro il 28 dicembre 2026.

Allo stato non ci sono alternative, anche se negli ambienti si confida in una soluzione fra le parti in causa che permetta la prosecuzione dell’amministrazione della giustizia nello storico immobile in piazza Orlini.

Intanto si studia la situazione e si cominciano a valutare gli scenari. E’ imminente la convocazione a Palazzo di Giustizia della conferenza permanente al cui interno sono presenti, tra gli altri, il presidente del Tribunale Luigi Cirillo e il procuratore capo Umberto Monti, oltre ad altre figure.

Giovedì si riunirà anche il consiglio direttivo dell’Ordine degli avvocati di Ascoli convocato proprio per valutare quali azioni intraprendere alla luce della situazione che si è venuta a creare. Già un anno fa l’Ordine espresse la propria contrarietà a un eventuale trasloco sostenendo che il tribunale deve rimanere lì dov’è. E’ facilmente ipotizzabile che sia la conferenza permanente del Tribunale, sia l’Ordine degli avvocati muoveranno passi per avere chiarezza dal Demanio su come intende procedere dopo la decisione del giudice Mariani che, lo ricordiamo, ha riguardato anche il cosiddetto ’Palazzo di vetro’ che a Porta Maggiore ospita gli uffici finanziari, anche questi sfrattati.

C’è da valutare se lo Stato vorrà intavolare una trattativa con la proprietà InvestiRe SGR per acquistare l’immobile in piazza Orlini o rinnovare il contratto di affitto. Fin qui non è stato trovato alcun accordo, né in un senso, né nell’altro. Lo Stato ha ritenuto eccessiva sia la cifra chiesta dalla proprietà per vendere il palazzo, sia per rinnovare l’affitto.

In qualche modo, però, si dovrà uscire da questo impasse che nasconde un altro problema non di poco conto: l’attuale inutilizzabilità dell’archivio cartaceo ospitato nei locali sotterranei a causa della presenza di amianto, la cui opera di bonifica non è ancora andata a buon fine, nonostante sia stata iniziata qualche anno fa da una ditta incaricata. Insomma, le questioni aperte sono tante e richiedono un’immediata valutazione.