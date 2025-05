Tribunale, si muove il Csm. No al trasferimento della giudice,. Gionni: "Grave carenza di organico"

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha annullato il provvedimento con cui il presidente del Tribunale di Ascoli Luigi Cirillo aveva disposto una variazione tabellare interna per la sostituzione del giudice Annalisa Giusti, trasferita presso la Corte d’Appello di Ancona. Una decisione, quella del Csm, resa nota dalla Camera Penale di Ascoli. "Ora spetta al presidente facente funzione intervenire per porre rimedio a una situazione che, però, nel frattempo è mutata a causa di nuovi trasferimenti già avvenuti o in corso. Il danno arrecato al servizio giustizia, e quindi ai cittadini, difficilmente potrà essere completamente sanato, ma si auspica almeno un miglioramento per il futuro" commenta l’avvocato Mauro Gionni, presidente della Camera Penale di Ascoli.

"Quel provvedimento era profondamente errato" afferma l’organismo che aveva criticato la scelta di affidare al giudice Angela Miccoli, già giudice monocratico, il ruolo di gip, prevedendo un’alternanza con la collega Barbara Caponetti, attuale gup. Tale sistema, secondo i penalisti ascolani, avrebbe "inevitabilmente paralizzato l’attività penale, già gravata da ritardi cronici, con udienze monocratiche sovraccariche e fascicoli redistribuiti su magistrati già oberati". "Si trattava di un meccanismo complicato, fonte di incompatibilità, ritardi, rinvii e confusione tra ruoli e cancellerie. Il tutto a danno della giustizia e dell’utenza" aveva evidenziato la Camera Penale, proponendo come soluzione alternativa "l’assegnazione temporanea del ruolo gip a un giudice civile con esperienza dibattimentale o, in via eccezionale, allo stesso presidente del Tribunale".

Un punto chiave era anche il calo costante delle iscrizioni nel settore civile (200 fascicoli in meno all’anno), che avrebbe giustificato una diversa ripartizione delle risorse togate. "Diversamente, nel penale il carico di lavoro resta invariato, in un contesto già compromesso dalla carenza di organico". "Nel frattempo i processi si rinviano. Se noi avvocati – spiega Gionni – facciamo un’istanza per un rinvio perché stiamo male e si sospende la prescrizione, ci sono problemi. Se un imputato sta male e si sospende la prescrizione col rinvio, ci sono problemi. Il presidente del tribunale fa un provvedimento che, di fatto, paralizza l’attività di un intero ruolo di un magistrato per 8 mesi e che fa decorrere la prescrizione, ma non succede niente benché sia evidente il danno ai cittadini".

Peppe Ercoli