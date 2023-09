Tributo a Fellini al cinema Odeon. A novembre tocca a ’Dalla-Battisti’

Sarà una stagione densa di tributi e omaggi nei confronti di grandi nomi dello spettacolo, quella prevista in città nei prossimi mesi. Ad annunciarlo è stata Pina Traini, dell’ufficio stampa della Santa Sede, che sta preparando un calendario pieno di eventi con personaggi importanti nel campo del cinema, della musica e del teatro. Per conto dell’associazione di cui è presidente, il ‘Portico di padre Brown’, Pina Traini ha organizzato questa estate, al chiostro di Sant’Agostino, una doppia proiezione dedicata al maestro Morricone e al cantautore Franco Battiato, rispettivamente con ‘Ennio’ di Giuseppe Tornatore e ‘La voce del padrone’ di Marco Spagnoli. Il programma proseguirà con altri appuntamenti che l’associazione intende regalare alla città, iniziando dalla manifestazione che il 21 e il 22 ottobre si terrà tra il teatro Filarmonici e il cinema Odeon, dedicata al genio di Federico Fellini. Nell’occasione sarà presentata agli studenti delle scuole cittadine la copia restaurata di ‘Amarcord’, a 50 anni dalla sua uscita e dal premio Oscar ricevuto, e verrà ripercorsa tutta la straordinaria carriera del regista romagnolo, grazie all’ausilio di tanti filmati, alla presenza di sua nipote Francesca Fabbri Fellini e alla partecipazione di attori e amici, tra cui Milena Vukotic e il giornalista Vincenzo Mollica. Subito dopo, l’associazione ‘Il Portico di padre Brown’ si dedicherà a celebrare altri personaggi dello spettacolo italiano con ospiti nazionali, proiezioni e concerti. Nel prossimo novembre sarà la volta dell’evento ‘Dalla-Battisti’, in occasione degli 80 anni dalla nascita dei due artisti, caratterizzato da una serata in teatro con le voci di giovani talenti locali e colleghi illustri dei due cantautori prematuramente scomparsi. A fine anno, infine, verrà ricordato l’operato del regista Franco Zeffirelli, che scelse il Piceno per le riprese di uno dei suoi titoli più noti, ‘Fratello Sole Sorella Luna’.