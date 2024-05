Tripoli non dimentica il Picchio:: "L’Ascoli Calcio non muore mai"

Sono passati dieci anni da quella stagione incredibile quando con 11 reti è stato il capocannoniere dell’Ascoli, ma Pietro Tripoli gioca ancora e non si è stancato di fare gol. Quest’anno con la maglia della Rhodense ne ha realizzati ben 25 nel Girone F del campionato di Promozione della Lombardia, contribuendo al grande salto in Eccellenza della squadra di Rho a due passi da Milano. Il suo ottavo campionato vinto nei sedici anni di carriera. Tanti ne sono trascorsi da quel 2008-2009 quando vinse il primo con la maglia del Varese. Una media impressionante. Tripoli innanzitutto complimenti: il fiuto del gol non l’ha ancora perso? "Mi diverto ancora e a 37 anni ho ancora voglia di fare gol. E poi l’esultanza è sempre quella dei tempi dell’Ascoli con l’arciere che scocca la freccia. Quest’anno le ho lanciate tutte (sorride)".

Se le dico Ascoli Calcio cosa le viene in mente?

"Ho trascorso in bianconero due anni fantastici. Le difficoltà le ho dimenticate. Mi sono rimasti solo i bellissimi ricordi della promozione in Serie B con Mister Mario Petrone, le mie undici reti nel campionato precedente e il calore del tifosi. Una Curva come quella dell’Ascoli è imparagonabile e ho ancora i brividi pensando alle emozioni provate giocando al Del Duca ma anche in trasferta quando pure sembrava di giocare in casa". Lei arrivò ad Ascoli nell’anno più complicato, quello del fallimento: si ricorda le tante difficoltà di quella stagione?

"Cambiammo tre allenatori, facevamo fatica anche a trovare il necessario agli allenamenti. Si respirava un’aria triste perché le difficoltà societarie si ripercuotevano anche sul rendimento della squadra. Per fortuna quell’anno non ci furono le retrocessioni per la riforma della Lega Pro, perché prendemmo anche sette punti di penalizzazione e non ce l’avremmo fatta a salvarci".

Ha seguito le partire dei bianconeri quest’anno?

"Quando ho potuto le ho viste e per il resto c’è il mio amico ascolano Giampietro che mi relaziona su tutto. Devo ammettere che oltre ai tanti errori, anche la Dea Bendata si è dimenticata del Picchio. Sarebbe bastato davvero poco per rimanere in Serie B e capisco il dramma dei tifosi. Dico solo che l’Ascoli, quando è caduto, si è prontamente risollevato. L’importante è che ci sia chiarezza in società perché oltre all’iscrizione è necessario fare una squadra forte. Non ci saranno problemi a trovare i calciatori: chi non verrebbe ad Ascoli per vincere il campionato?".

E lei rimarrà alla Rhodense? "Non credo. Adesso cerco nuovi stimoli e aspetterò una chiamata, ma appena posso verrò tra le Cento Torri a salutare i miei amici e a rincuorarli. L’Ascoli Calcio non muore mai".

Valerio Rosa