Qualcosa si muove

Valerio Baroncini
Qualcosa si muove
Ascoli
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaTris del Porto Sant’Elpidio, pari Azzurra Colli
19 ott 2025
ROBERTO CRUCIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Tris del Porto Sant’Elpidio, pari Azzurra Colli

Tris del Porto Sant’Elpidio, pari Azzurra Colli

Oggi in campo l’Eccellenza e anche il Monticelli in casa dell’Aurora Treia. Pioggia di gol in Prima e Seconda

Oggi in campo l’Eccellenza e anche il Monticelli in casa dell’Aurora Treia. Pioggia di gol in Prima e Seconda

Oggi in campo l’Eccellenza e anche il Monticelli in casa dell’Aurora Treia. Pioggia di gol in Prima e Seconda

Sabato ricchissimo di gare dalla Promozione alla Seconda categoria con l’unico match in programma oggi quello dell’Aurora Treia che riceve il Monticelli. In Eccellenza programma completo oggi con gli occhi puntati sul derby di Montegranaro dove è di scena la Fermana mentre la capolista Ksport cerca riscatto in casa della Fermignanese dopo il primo ko di domenica scorsa. Ecco il quadro completo.

Eccellenza. Civitanovese-Sangiustese, Fabriano Cerreto-Matelica, Fermignaese-Ksport Montecchio, Jesina-Tolentino, Urbino-Chiesanuova, Montegranaro.Fermana, Osimana-Uirbania, Trodica-Montefano

Promozione B. Corridonia-AzzurraMariner 0-0, Borgo Mogliano-Camerino 2-0, Casette Verdini-Monturano 2-1, Grottammare-Elpidiense Cascinare 1-1, Porto Sant’Elpidio-Vigor Montecosaro 3-1, Palmense-Castel di Lama 0-0, Settempeda-Atletico Azzurra Colli 2-2, Aurora Treia-Monticelli (oggi)

Prima Categoria. Girone C: Montegiorgio-Montemilone Pollenza 2-0, Loreto-Pinturetta 0-2. Girone D: Afc Fermo-Castoranese 0-2, Capodarco-Acquasanta 3-2, Castignano-Real Montalto 2-1, Centobuchi-Petritoli 0-0, Comunanza-Cuprense 1-2, Maltignano-Pagliare 1.4, PedasoCampofilone-Grottazzolina 2-0, Sangiorgese-Salvano 3-2

Seconda Categoria. Girone E: Academy Civitanovese-Atletico M.U. 2-1, Csi Recanati-Casette D’Ete 3-1, Real Elpidiense-Vis Faleria 1-2. Girone G: Campiglione-Valtesino 1-1, Monte San Pietrangeli-Tirassegno 3-4, Atletico Porchia-Montefiore 0-1, La Robbia-Piane Mg 3-4, Magliano-Invictus 2-1, PonzanoGiberto-Mandolesi 3-1, Avis Ripatransone-Polisportiva Falerio 2-2, Montottone-Usa Fermo 0-1. Girone H: Jrvs Ascoli-Offida 2-1, Monteprandone-Acquaviva 0-2, Piceno United-Santa Maria Truentina 3-0, Vigor Folignano-Piazza Immacolata 1-1, Agraria Club-Porta Romana 0-0, Venarottese-Atletico Gmd 2-2, Vis Stella-Borgo Solestà 1-1, Mozzano-Olimpia Spinetoli 1-1.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata