Tris del Porto Sant’Elpidio, pari Azzurra Colli

Sabato ricchissimo di gare dalla Promozione alla Seconda categoria con l’unico match in programma oggi quello dell’Aurora Treia che riceve il Monticelli. In Eccellenza programma completo oggi con gli occhi puntati sul derby di Montegranaro dove è di scena la Fermana mentre la capolista Ksport cerca riscatto in casa della Fermignanese dopo il primo ko di domenica scorsa. Ecco il quadro completo.
Eccellenza. Civitanovese-Sangiustese, Fabriano Cerreto-Matelica, Fermignaese-Ksport Montecchio, Jesina-Tolentino, Urbino-Chiesanuova, Montegranaro.Fermana, Osimana-Uirbania, Trodica-Montefano
Promozione B. Corridonia-AzzurraMariner 0-0, Borgo Mogliano-Camerino 2-0, Casette Verdini-Monturano 2-1, Grottammare-Elpidiense Cascinare 1-1, Porto Sant’Elpidio-Vigor Montecosaro 3-1, Palmense-Castel di Lama 0-0, Settempeda-Atletico Azzurra Colli 2-2, Aurora Treia-Monticelli (oggi)
Prima Categoria. Girone C: Montegiorgio-Montemilone Pollenza 2-0, Loreto-Pinturetta 0-2. Girone D: Afc Fermo-Castoranese 0-2, Capodarco-Acquasanta 3-2, Castignano-Real Montalto 2-1, Centobuchi-Petritoli 0-0, Comunanza-Cuprense 1-2, Maltignano-Pagliare 1.4, PedasoCampofilone-Grottazzolina 2-0, Sangiorgese-Salvano 3-2
Seconda Categoria. Girone E: Academy Civitanovese-Atletico M.U. 2-1, Csi Recanati-Casette D’Ete 3-1, Real Elpidiense-Vis Faleria 1-2. Girone G: Campiglione-Valtesino 1-1, Monte San Pietrangeli-Tirassegno 3-4, Atletico Porchia-Montefiore 0-1, La Robbia-Piane Mg 3-4, Magliano-Invictus 2-1, PonzanoGiberto-Mandolesi 3-1, Avis Ripatransone-Polisportiva Falerio 2-2, Montottone-Usa Fermo 0-1. Girone H: Jrvs Ascoli-Offida 2-1, Monteprandone-Acquaviva 0-2, Piceno United-Santa Maria Truentina 3-0, Vigor Folignano-Piazza Immacolata 1-1, Agraria Club-Porta Romana 0-0, Venarottese-Atletico Gmd 2-2, Vis Stella-Borgo Solestà 1-1, Mozzano-Olimpia Spinetoli 1-1.