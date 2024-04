Tris dell’Atletico Ascoli, la salvezza è sempre più vicina

Vittoria di straordinaria importanza per l’Atletico Ascoli che batte il Vastogirardi e mette un altro prezioso mattone sulla costruzione della sua permanenza in Serie D. Una vittoria meritata, ottenuta al termine di un match però più equilibrato di quanto si potesse immaginare. Debutto in porta per il 2004 Lorenzo Canullo costretto a sostituire Thomas Pompei infortunatosi alla caviglia durante la rifinitura. Esordio dal primo minuto anche per Santiago Gerlero schierato al posto di Valentino, che per il gioco degli Under, finisce in tribuna. Sul primo corner l’Atletico passa in vantaggio. Olivieri batte corto per Vechiarello che crossa al volo sul secondo palo dove Ciabuschi incorna in rete: il suo nono gol stagionale. Ancora Atletico Ascoli, con un bel cross di Mazzarani e girata di testa del solito Ciabuschi con pallone alto sulla traversa. Forte del vantaggio, la formazione bianconera in avvio di ripresa trova il raddoppio con Minicucci che approfitta di un errore in uscita di Servalli. La risposta del Vastogirardi è con un’incursione di Ceccuzzi tre minuti dopo, senza fortuna. Al 21’ Ruggieri accorcia le distanze, ma il fuorigioco di Caon gli nega la gioia del gol. Ci prova Lisi senza grande fortuna, e alla mezzora si riapre il match grazie al rigore trasformato dal capitano Ruggieri. Nel recupero Lopez Ramos potrebbe realizzare il miracoloso 2-2, ma a tu per tu con Canullo spreca tutto. A chiudere la sfida ci pensa così Vechiarello trasformando il rigore concesso per fallo su Traini. Finisce 3-1 e per l’Atletico Ascoli l’obiettivo salvezza è sempre più vicino.

Valerio Rosa