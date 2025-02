Tris Primavera, vittoria di forza contro il Bari

Ascoli 3 Bari 0: Sciammarella, Deriu (dal 40’ s.t. Nobile), Ciccanti, Giacomazzi (dal 35’ s.t. Flaminio), Zagari, Di Teodoro, Cerbone (dal 40’ s.t. Pettinari), Lo Scalzo, Colaiacomo (dal 27’ s.t. Madonna), Lattanzi (dal 27’ s.t. De Witt), Gorica. Panchina: Dente, Di Giacomo, Finotti, Grasso, Di Salvatore, Nenci. All. Ledesma

BARI: De Lucci, Campanelli (dal 17’ s.t. Spadavecchia), De Mori, Polito (dal 40’ s.t. Caputi), Mavraj, Carrieri, Cracchiolo (dal 17’ s.t. Georgievki), Palumbo (dal 1’ s.t. Avvisati), Tedeschi, Lorusso, Labianca (dal 31’ s.t. Tatullo). Panchina: Sanrocco, Iaia, Pinto, Persia, Martire, Lamanuzzi. All. Catalano

Arbitro: Ambrosino di Nola

Marcatori: all’11’ p.t. Cerbone, al 30’ s.t. Lo Scalzo, al 40’ s.t. Madonna

Note – Ammoniti Zagari per l’Ascoli, Carrieri, Labianca per il Bari. Angoli: 3-2. Recuperi: 0’ p.t., 4’ s.t.

La Primavera non sbaglia e centra un’altra preziosa vittoria. L’Ascoli di Ledesma si aggiudica il duello contro il Bari, andato in scena ieri al Picchio Village, per 3-0. Il successo però non ha prodotto nuovi passi avanti nelle dinamiche di classifica. Tutte di fatto, a partire dalla capolista Frosinone, sono riuscite portare a casa i tre punti. Ecco quindi che così tutto è rimasto praticamente invariato rispetto a una settimana fa. I bianconeri sono stati bravi a portarsi subito avanti con il secondo gol stagionale del centrocampista campano Cerbone. Nella seconda metà del match poi a permettere al Picchio di legittimare e congelare la vittoria si sono aggiunte le marcature assestate da Lo Scalzo e Madonna. Particolare la stagione del centrocampista Lo Scalzo che secondo i piani inizialmente stilati dai vertici societari e dall’ex direttore sportivo Righi sarebbe dovuto diventare uno dei prospetti da lanciare in prima squadra. Cosa poi mai avvenuta. Ad oggi il giocatore ha collezionato solo due panchine con Pianese e Milan Futuro senza mai essere schierato nemmeno una volta dai quattro allenatori che si sono avvicendati, compreso l’ultimo arrivato Cudini. Grazie al successo ottenuto sui pugliesi la Primavera così è salita a 36 punti e resta appaiata alla Ternana. Anche gli umbri come detto hanno vinto battendo il Palermo in trasferta per 3-0. Al primo posto prosegue la marcia inarrestabile del Frosinone, vittorioso 1-0 contro il Monopoli e oggi arrivato a quota 45.

mas.mar.