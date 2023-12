Trofeo Capponi, spettacolo ciclocross:: "Ora la staffetta"

Domenica scorsa nel ’Bosco dell’Allegria’ - Piazza Capponi (zona ex Ferriera) di Grottammare, si è disputato il V° Trofeo ’Architetto Francesco Capponi’, gara di ciclismo valida come prova del Master di Ciclocross Uisp, aperta a tutti i tesserati e degli altri enti riconosciuti dal Coni, che sono convenzionati con la Federazione Ciciclstica Italiana (F.C.I.). L’evento, organizzato dal Settore Ciclismo UISP Marche, in collaborazione con il Comitato di Quartiere ’Valtesino Centro’ – Grottammare, ha decretato come vincitori assoluti gli atleti Rino Gasparrini del Team Diamond (Fascia A) e Giovanni Raimondi del Team Cobo Pavoni (Fascia B). Soddisfatto Andrea Pizi, presidente del Comitato di Quartiere ’Valtesino Centro’. "Nonostante le condizioni meteo molto incerte, la manifestazione ha visto una buona partecipazione di concorrenti provenienti da diverse località delle provincie di Ascoli Piceno e Fermo e dal vicino Abruzzo – ha affermato il presidente Andrea Pizi – Siamo ormai alla quinta edizione e vi diamo appuntamento per il prossimo 28 gennaio 2024, per partecipare alla prova ’a staffetta’ di ciclocross, sempre nel bellissimo campo gara presso il Parco dell’Allegria di Grottammare".