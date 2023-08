Nei giorni scorsi si è svolto il secondo trofeo spuma nera al circolo velico ’Le Grotte’ di Grottammare. Una manifestazione organizzata dai vertici del Circolo, presidente Angelo Mattioli, con spirito sportivo e condivisione di una giornata da passare in compagnia. Alla manifestazione hanno preso parte 26 imbarcazioni. Le condizioni meteo sono state sin da subito favorevoli con un vento di 6 nodi di intensità e direzione Nord est. Il percorso della regata è stato diviso in due parti, poiché alla manifestazione sportiva hanno preso parte anche alcuni ragazzi che in questi anni hanno partecipato ai corsi di vela estivi. Occasione perfetta per mettere in pratica quanto appreso. Come da tradizione, i vincitori hanno ricevuto oltre alla coppa di classifica, anche una bottiglia di Spuma cui si è ispirata la manifestazione. Spuma nera bevuta in diverse occasioni goliardiche al circolo.