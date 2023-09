Tronchi piovuti a causa di un cedimento

I carabinieri di Arquata del Tronto hanno completato gli accertamenti relativi alla pioggia di legna sulle auto in sosta nel parcheggio vicino all’abitato della frazione Colle di Arquata. Nell’incidente, accaduto nel pomeriggio di lunedì, sono state colpite dai tronchi sette auto, alcune danneggiate in modo serio. Dai rilievi eseguiti dai militari dell’arma è emerso che a causare la grandinata di piccoli e grandi tronchi di legna è stato il cedimento del "saccone" di tela resistente "Big Bag" nel quale era stata caricata la legna da portare a valle dal punto di raccolta.

Il velivolo è un mezzo impiegato in un cantiere in essere da molto tempo nella zona più impervia di Arquata, per la messa in sicurezza di un costone franoso. Lunedì il pilota stava compiendo una normale operazione di trasporto di materiale quando il contenitore ha ceduto proprio mentre l’elicottero stava sorvolando il parcheggio che si trova prima di scendere nella piazzetta della frazione montana. Per fortuna nessuna persone si è trovata sulla traiettoria dei tronchi caduti o nell’abitacolo delle auto parcheggiate. I militari dell’arma hanno svolto i rilievi e riferito alle autorità competenti.