Troppa Virtus, la Germani cade 73-87

La Germani Brescia cede nel posticipo di lusso alla Virtus Bologna, e con i 2 punti concede anche la prima posizione in coabitazione agli uomini di Banchi. Tra campionato e Coppa Italia parliamo della seconda sconfitta consecutiva, della quarto in cinque gare, e ricordando il passo da cinque W in fila pre-Coppa Italia, il calo è evidente.

Ma con la Vu Nera contano anche le percentuali, e da 3 una Virtus non al meglio non sbaglia, semplicemente, mai.

Dopo un buon primo quarto, le sberle iniziano nel secondo, quando la difesa Virtus concede solo 17 punti. Dato non da poco, Hackett è out e Cordinier escluso, per una Virtus con 11 uomini a rotazione e più spazio del solito per Lomazs e Zizic. Solo che questa è gente da Eurolega, e Brescia se ne accorge, cadendo presto in doppia cifra di svantaggio.

Il fattore è Marco Belinelli, che già a metà terzo quarto veleggia con 17 punti e 4/4 da 3, e con il miglior tiratore di sempre del nostro basket, bisogna solo sfruttare gli eventuali spiragli concessi.

Cosa che Brescia prova a fare nel finale di terzo quarto con Akele e Gabriel, ma Lundberg sulla sirena trova il canestro anche da centrocampo. D’altronde, contro un avversario che arriva a 16/29 da 3 c’è poco da fare, soprattutto se parliamo della squadra di riferimento, dopo l’Olimpia, della LBA. E allora in avvio di quarto quarto le triple di Lundberg e Polonara sono un colpo al cuore. Nel finale c’è anche l’abbozzo di rissa, espulsi Porto e Shengelia.

GERMANI BRESCIA-VIRTUS BOLOGNA 73-87 (22-20, 17-24, 22-29, 12-14).

Alessandro Luigi Maggi