"Troppe buche su quella strada"

"Troppe buche, la strada è una groviera riasfaltatela". E’ il grido di allarme di residenti e automobilisti. La provinciale Ancaranese è una groviera. Va sempre peggio a Villa Sant’Antonio, dove il tratto della provinciale, che va dal sottopasso fino al centro commerciale Firmus è ridotto in pessime condizioni ed è intransitabile, non va meglio nel tratto che dalla provinciale arriva al negozio Lidl, ma anche alla casa di riposo, all’asilo nido ‘Facciamo centro’, dove le buche la fanno da padrone. Buche enormi, crateri si aprono nella via e, soprattutto per scooter, bici e pedoni, rappresentano un serio pericolo. Il manto stradale va sistemato e al più presto. I cittadini chiedono un intervento immediato: "Le buche sono delle autentiche voragini, alcune profonde più di 10 centimetri, chiediamo un’asfaltatura o almeno un intervento per coprire questi crateri, le auto sono costretti a degli autentici slalom per transitare, ci appelliamo alla sicurezza di cui tutti si riempiono la bocca, ma che purtroppo è carente".