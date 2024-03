"Troppe mura della città imbrattate". Piunti attacca: serve più decoro

I muri, le cabine dell’Enel, i sottopassi, le cabine delle pompe di sollevamento, le serrande delle edicole di San Benedetto sono infestate di graffiti, quelli brutti. Un acronimo, sempre lo stesso, ’Tugn’ disseminato da nord a sud della città, che ha finito per imbrattare, con consistenti quantità di vernici di vari colori, strutture pubbliche e private. L’argomento, insieme ad altre problematiche, è finito sui banchi del consiglio comunale, evidenziato dall’ex sindaco Pasqualino Piunti. "Il tanto decantato decoro dall’attuale maggioranza in campagna elettorale, che avrebbero voluto combattere e che sembrava essere la cosa più semplice, l’hanno peggiorato – afferma Pasqualino Piunti – Le scritte, senza soluzione di continuità, vanno dalla zona Ballarin alla zona Sentina, toccando soprattutto i muri delle scuole cittadine e in particolare la scuola di Alfortville. Ne ho fatto un book di oltre sessanta scatti che avrei voluto inviare all’assessore ai lavori pubblici, ma sarebbe stato inutile poiché le scritte sono sotto gli occhi di tutti, anche degli amministratori. Possibile che non si riesca ad intercettare un unico autore di queste scritte? Basterebbe dedicarci un po’ di tempo. Rimanendo in tema di decoro e sicurezza pubblica, voglio ricordare che in campagna elettorale questa amministrazione aveva sollevato la questione dei topi che infestano la città – aggiunge Piunti – adesso i topi si sono moltiplicati ed entrano anche in comune durante le commissioni consigliari. E’ stato fatto anche un video". Poiché c’era, Piunti ha alzato il tiro, come aveva fatto in consiglio comunale, elencando una serie di argomenti, dai ritardi dei lavori sul lungomare non riqualificato, al Ballarin.

"Sul Ballarin solo bugie, vedi la demolizione della curva sud. La mia amministrazione aveva catalizzato un finanziamento di 3 milioni (2.440.00 fondi Pnrr e 450 mila da fondazione Carisap) per mantenere la curva sud dove volevamo realizzare un museo della Sambenedettese, una biblioteca per bambini, il miglioramento della viabilità per le abitazioni di via Morosini e sul campo, tanto verde e attività ludiche per ragazzi e famiglie. Vi è anche il pasticcio della Bambinopoli, divenuta zona franca e non è dato sapere se tornerà zona ludica o se messa a disposizione per qualche attività ristorativa". Piunti ne ha anche per la torre di 28 metri alla Sentina, per la quale è in corso un carteggio da inviare agli organi competenti, ma non tralascia neppure di elencare i fondi persi dal Comune: "Per un ritardo del click day hanno perso i finanziamenti per la piscina esterna, i fondi Piers, i fondi per l’adeguamenti sismico della scuola Manzoni, per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e per l’autostazione".