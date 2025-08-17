Troppe scritte sui muri tappezzano la città

Via Alfieri, via San Martino, via Custoza, via Legnago, via Pizzi, via Volturno, via Raffaello Sanzio, via Aspromonte, via La Spezia, via Castelfidardo, via Gentili. Sono solo alcune delle strade del centro pulsante della riviera, accomunate da un aspetto evidente: i muri imbrattati degli edifici. Non è storia recente e molte scritte sembrano risalire a tanto tempo fa, ma appunto la città ne è piena ormai da decenni e certamente non ne giova l’immagine di San Benedetto.

Se ne parla da anni nei comitati di quartiere, negli incontri fra associazioni di cittadini e referenti comunali, ma il fenomeno non sembra avere una soluzione. Anche perché, se si guarda unicamente il fatto in sé, la deriva securitaria è praticamente ineluttabile. "I giovani vanno rieducati", "bisognerebbe applicare sanzioni pesanti": sono questi gli slogan che si ripetono da anni a San Benedetto e che, probabilmente, non risolverebbero veramente la situazione, anzi.

Però è altrettanto giusto dire che nessuno, in qualsiasi città, vorrebbe la propria casa devastata da scarabocchi difficilmente comprensibili. E allora, che fare? C’è chi vorrebbe ripartire dal concetto – anch’esso abusato – che questa evidenza va di pari passo al disagio giovanile – ammesso e non concesso che si debba per forza legare il fenomeno al multiverso dei giovani – e che quindi si dovrebbe puntare sui ragazzi, sulla loro educazione. E forse è anche vero, ma non basta.

Da un lato, questo discorso va ampliato: non è sufficiente educare bene i ragazzi, è anche importante dare loro un futuro nella città in cui vivono, anche perché non tutti vogliono – o possono – andare fuori, una volta finita la scuola. La formazione scolastica ha ben poco valore se non è associata a un tessuto produttivo in cerca di lavoratori specializzati o che, banalmente, abbiano voglia di specializzarsi.

E la politica? Certo, c’entra anche lei. Imbrattare un muro è fare, in qualche modo, politica. Esprimere un dissenso o la decisione di non partecipare a un confronto che tanto è deciso già a priori, perché gestito dai soliti, noti o ignoti che siano. In tal senso, forse, movimenti e partiti dovrebbero aprirsi seriamente ai giovani. Sarà uno slogan anche questo? Forse. Però è altrettanto vero che su 25 membri del consiglio comunale, solo uno ha meno di 35 anni. Chi lo sa, magari tra i tanti ragazzi che scrivono sui muri, ci potrebbe essere qualche consigliere comunale. Qualche assessore. Qualcuno che si dedichi all’arte, o alla progettazione culturale, e chi più ne ha più ne metta.

Giuseppe Di Marco