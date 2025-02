Troppi alti e bassi. Ascoli, così non va

La pesantissima sconfitta di Rimini (2-0) ha costretto l’Ascoli a guardarsi nuovamente allo specchio per fare i conti con ciò che è stato e provare a determinare invece ciò che sarà. Sempre al netto di tutto il discorso societario e delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza su alcune aziende legate al Picchio che adesso iniziano a preoccupare seriamente. Le attenzioni delle Fiamme gialle e della Procura di Milano già nel febbraio 2023 si erano focalizzate su alcune aziende, tra cui la Cedibi Srl di Giuseppe Mancuso (ex socio bianconero al 12% tra la fine dello stesso anno e nei mesi successivi), finite all’interno di un’inchiesta che portò al sequestro preventivo di 7 milioni di euro alla Bricofer Group Spa per una permuta merce-pubblicità in grado di configurare, secondo gli inquirenti, alcuni illeciti fiscali nella fornitura di servizi e spazi pubblicitari (bartering). Alla fine del giugno 2024 seguì il blitz della Guardia della Finanza nella sede di corso Vittorio Emanuele per visionare alcuni libri contabili. La settimana scorsa invece l’attività del comando di Fermo aveva provveduto ad individuare un caso di truffa legata al Superbonus messa in atto dalla Genco Srl di Corridonia. Una realtà recentemente divenuta partner dell’Ascoli e che alla fine di novembre aveva visto l’ingresso di Diego Corsalini nel nuovo cda ridisegnato dai vertici societari di corso Vittorio Emanuele.

Nel mezzo c’è la sensazione che si continui a vivere alla giornata, fronteggiando un presente contraddistinto dagli innumerevoli alti e bassi prodotti dal rettangolo di gioco. Sebbene l’esordio positivo di Cudini in panchina aveva fatto ben sperare con la vittoria (2-1) e il contestuale sorpasso in classifica sul Carpi, il ko di sabato a Rimini ha condotto ad un preoccupante passo indietro sotto tanti punti di vista. L’occhio della maggior parte dei tifosi è finito sulla direzione di gara operata da Angelillo di Nola, apparso a molti troppo severo nell’esibire il rosso diretto a Marsura per l’intervento su Langella a fine primo tempo. Al di là di questo, però, va altresì evidenziato quanto la prestazione offerta dagli uomini di Cudini sia stata particolarmente insufficiente per pensare di insidiare un avversario meglio organizzato in campo e soprattutto maggiormente determinato. Il pallino del gioco era già finito nelle mani dei romagnoli attorno al quarto d’ora. E mentre il Rimini colpiva un incrocio dei pali con Langella, sfiorando altresì il vantaggio sia con Gagliano che con Parigi, dall’altro lato il Picchio doveva attendere quasi l’intervallo per vedere Silipo prendere la porta da fuori.

Il mercato non ha portato tutti gli elementi che servivano. Sulle corsie laterali le prove offerte dagli interpreti si sono confermate evanescenti e al centro della difesa senza le adeguate alternative si continua ad andare avanti a stenti. Per non parlare infine della prova del tridente d’attacco, mai in grado di impensierire la retroguardia biancorossa. Saranno queste le situazioni da sistemare in vista della prossima delicata trasferta di Pescara.