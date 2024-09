"Troppi cantieri, salvi con i turisti"

"Gli ascolani sono ‘schiavi’ del parcheggio e credo che sia questa la principale problematica relativa al nostro centro storico". A sostenerlo è Adriano Nociaro, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento di via del Trivio. "Effettivamente ci sono pochi posti per le auto, in centro. Soprattutto perché i nostri concittadini preferiscono parcheggiare vicini, perché se ci si allontana leggermente gli spazi ci sarebbero. Comunque, spero si possa migliorare da questo punto di vista.I tanti cantieri allestiti contemporaneamente rallentano la viabilità e di certo non aiutano a riportare gente nei nostri negozi. Tutto sommato, però, devo dire che grazie ai turisti abbiamo superato l’estate".