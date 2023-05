"Troppi casi di degrado in centro"

Degrado elevato in alcune zone del centro storico cittadino. È stata Italia Nostra a lanciare l’allarme dopo lo stato ravvisato di alcuni edifici. "Spiace constatare come in alcune zone della città il livello di degrado appaia particolarmente elevato e, forse, insopportabile – commenta il presidente Gaetano Rinaldi con una nota ufficiale –. Una di queste zone si trova a poca distanza dall’edificio della Cassa di Risparmio proprio nel centrale corso Mazzini. Il prestigioso palazzo Gallo da un lato mostra le sue ferite, mentre ai suoi piedi i resti del ‘pavimentum’ della strada consolare Salaria appaiono interamente coperti da una impenetrabile e incolta vegetazione. Basta guardare il palazzo per constatare la condizione di degrado ed insicurezza in cui versa l’edificio. Da una parte si nota l’asportazione del pannello del basamento della parte di destra dell’edificio, composto da eleganti blocchi di travertino. Dall’altra invece si notano le condizioni di insicurezza e degrado della cimasa di una delle finestre eleganti che nobilitano l’architettura del palazzo". Si teme, osservando le attuali condizioni delle persiane, il distacco di materiale e la caduta di pezzi di travertino che potrebbero procurare danni seri ad eventuali passanti. "Alcuni giorni fa da una finestra del palazzo - prosegue – è caduta una parte consistente di persiana. Comprendiamo le difficoltà ai problemi di gestione di una città antica e complessa come la nostra, ma per questo motivo si dovrebbe sperare almeno in un controllo più assiduo e attento volto ad eliminare gli elementi di pericolo e le situazioni di degrado più appariscenti, favorendo così la possibilità di diventare meta di un turismo di qualità. Siamo certi che la nostra segnalazione incontrerà una riscontro puntuale e che, nei limiti del possibile, si cercherà di adottare tutti gli interventi che la gravità delle situazioni segnalate richiedono".

mas.mar.