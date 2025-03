Troppi negozi sfitti, le vetrine diventano pubblicità

Troppi locali commerciali sfitti e non utilizzati dai proprietari, soprattutto nel centro di Grottammare, che non offrono una bella immagina della città. Ecco allora che il Comune ha pensato di impiegare le vetrine per trasformarle in una sorta di galleria di immagini promozionali della città. Il responsabile della sesta area è stato incaricato dalla Giunta di redigere un avviso esplorativo e tutti gli atti che ne conseguono, finalizzati alla consultazione del maggior numero di proprietari di locali commerciali sfitti e non utilizzati interessati a mettere a disposizione le vetrine dei locali siti al piano terra. L’iniziativa è volta alla rigenerazione delle vetrine dei negozi sfitti invitando i titolari degli immobili ad ospitare adesivi, vetrofanie, grafiche, ecc, contenenti soggetti come panorami, foto storiche e quant’altro possa valorizzare le bellezze del territorio grottammarese. Le foto, però non dovranno occupare l’intera vetrina, dando modo di poter vedere l’interno del locale che dovrà essere mantenuto pulito dal proprietario. Il progetto prevede che nelle stesse vetrine dovrà comparire il cartello ‘Affittasi’ o ‘Vendesi’.