"Troppo degrado, intervenite". È polemica a Castel di Lama

"Il degrado e il disordine è ovunque nella nostra città, adesso è ora di rimboccarsi le maniche. Finite le amministrative è ora di lavorare". Castel di Lama alza la voce riguardo le pessime condizioni in cui giacciono strade e marciapiedi. "Da Villa Sant’Antonio per finire nelle frazioni – dichiarano i cittadini – ci sono gravi problemi da risolvere. Le problematiche sono sempre le solite e sembra che l’amministrazione comunale faccia fatica a risolverle: arredo urbano sporco, disastrato o sottoposto a scarsa manutenzione, rifiuti abbandonati, pulizia non adeguata".

I cittadini puntano il dito negli spazi vicini i cassonetti. "Sono pieni di rifiuti. E’ inequivocabile, che qui nessuno pulisce da mesi, o forse anni. Basta guardare i cassonetti di via Olmo, per non parlare dei rifiuti che danno il benvenuto a Villa Sant’Antonio, quello davanti a via della Stazione e l’altro a pochi metri dal negozio di fiori. Mucchi di buste, ingombranti, cataste di rifiuti. Devono trovare una soluzione, questo è attualmente il biglietto da visita della città. I marciapiedi sono tenuti in maniera pietosa, ci sono le erbacce e i cespugli cresciuti senza potature ostruiscono il passaggio costringendo le persone a scendere in strada". Non va meglio in periferia, dove oltre all’erba alta in strada il problema rimangono i rifiuti.

"Sulla strada provinciale Mezzina, all’altezza del ristorante La casa delle Api c’è una montagna di rifiuti, una discarica. Non è sicuramente un bel biglietto da visita". L’assessore al decoro urbano Marco Mattoni, durante il consiglio comunale aveva annunciato grandi acquisti per la pulizia e il decoro della città, bene ma i residenti si chiedono: quando saranno utilizzati? La mancanza di cura e attenzione di tutte queste cose, che sono piccole se prese singolarmente, trasmettono un’immagine complessiva di sciatteria e degrado che la città non merita.

Maria Grazia Lappa