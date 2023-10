Trova un borsone pieno di soldi e lo restituisce, era l’incasso della festa d’Autunno

Un grande esempio di onestà e senso civico, quello che arriva da Acquasanta e che vede protagonista il 72enne Serafino Alfonzi, in paese conosciuto come ‘Fì’. Il pensionato, infatti, lunedì scorso, all’indomani della straordinaria ‘Festa d’Autunno’, che nel weekend si è svolta nel borgo termale richiamando tantissimi visitatori da ogni parte del territorio, ha trovato per terra un borsone con all’interno alcune migliaia di euro, all’altezza di via Buonamici.

Dopo aver capito che si trattava dell’incasso raccolto da uno stand nei giorni della festa, lo ha preso e lo ha riconsegnato ai legittimi proprietari. "Siccome vivo nei paraggi, il giorno dopo la manifestazione stavo pulendo la strada antistante la mia abitazione – racconta Alfonzi –. Ad un tratto ho notato questa borsa per terra. L’ho aperta e ho visto che dentro c’erano tanti soldi. Non li ho contati, ma erano parecchi. A quel punto, mi sono informato su chi avesse allestito uno stand in quella zona, tra sabato e domenica, sincerandomi del fatto che il borsone fosse loro. Appena capito chi fossero i diretti interessati, l’ho riconsegnato. Ora, in paese, dicono che sono stato un esempio di onestà. Io, sinceramente, ho fatto solo quello avrebbe dovuto fare chiunque altro si fosse trovato al mio posto – conclude il 72enne di Acquasanta –. Però, in effetti, non so quanti avrebbero riconsegnato il borsone con tutti i soldi al suo interno".

A sottolineare il bel comportamento di Serafino Alfonzi, anche il sindaco acquasantano Sante Stangoni. "Un gesto davvero encomiabile e che merita i complimenti dell’intera comunità, fiera del suo concittadino e perfettamente rappresentata nel suo spirito di coesione ed altruismo", ha commentato Stangoni.