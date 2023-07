Trovano portafogli con 700 euro Lo restiuscono alla proprietaria

Ci sono gesti di generosità e di onestà che rimangono nel cuore delle persone per molto tempo. Quello che è accaduto ieri pomeriggio nei pressi della Tabaccheria di Enzo Lori al centro commerciale Città delle Stelle, conferma ancora una volta che ci sono persone che hanno davvero il cuore d’oro. Un gesto encomiabile di onestà compiuto da due clienti della Tabaccheria Lori che hanno trovato un portafogli con circa 700 euro, di proprietà di una dipendente dell’attività commerciale. Impegnata in operazioni di verifica cassa dei distributori al primo piano, la dipendente aveva inavvertitamente smarrito il portafogli. Trovato da due giovani, con all’interno denaro, documenti e carta di credito, veniva recapitato al negozio tramite il contatto con la vigilanza sempre presente all’intero del centro commerciale Città delle Stelle. Passato lo spavento per non trovare più il proprio portamonete, Monia Parlamenti ha così voluto abbracciare i due onesti e premurosi nuovi amici. Bravi davvero.

Valerio Rosa