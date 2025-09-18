Trovata morta in casa. L’allarme dato dal compagno. Si muove la Procura: indagini

Ha preso una corda, l’ha assicurata al soppalco del monolocale dove abitava nel centro storico di Ascoli e si è tolta la vita. Così ha scelto di morire ieri mattina presto una donna di 37 anni mentre era in casa col suo compagno che non si è accorto di quanto stava accadendo. Quando intorno alle 9 ha realizzato quanto era avvenuto ha dato l’allarme, ma ormai era troppo tardi. Ai sanitari del 118 giunti sul posto non è restato altro da fare che constatare il decesso della sventurata donna che lascia una figlia di 10 anni e la madre ieri in lacrime disperata davanti alla casa teatro della tragedia.

Immediatamente sono giunti sul posto i carabinieri ed è stata informata la Procura che ha disposto una serie di accertamenti, ad iniziare dal sopralluogo sul posto affidato ai medici legali Sabina Canestrari e Francesco Brandimarti. Protetti da tute, mascherine e calzari sono entrati nell’appartamento per i rilievi anche i carabinieri del reparto scientifico, a caccia di elementi utili a confermare l’ipotesi fin da subito più accreditata, quella di un tragico gesto volontario in un momento di sconforto.

In casa è entrato anche il compagno della donna, molto provato; è stato a lungo sentito dai carabinieri per ricostruire le ultime 24 ore e anche per capire se nella coppia vi fossero contrasti. Elementi sui quali hanno testimoniato alcuni vicini di casa ed è emerso che vi erano state discussioni dai toni talvolta accesi e percepiti anche in strada. Anche ieri mattina molto presto c’è stata una discussione che forse potrebbe avere amareggiato la donna, tanto da decidere di farla finita.

Ci sono dunque una serie di circostanze che secondo la Procura di Ascoli meritano doverosi approfondimenti. I pm Monti e Piccioni non hanno ancora aperto un fascicolo sull’accaduto, in attesa degli esiti della ricognizione cadaverica volta a stabilire se sul corpo della donna ci sono solo i segni della corda con la quale sé stata trovata appesa al soppalco o anche altri che possono aver concorso nel decesso. All’esito della ricognizione la magistratura deciderà se disporre l’autopsia, nel qual caso verrà aperto un fascicolo.

La 37enne era madre di una bambina che recentemente è stata portata nel paese d’origine della famiglia. Una circostanza che addolorava la donna, così come i suoi familiari. "E’ venuta a morire in Italia" ripeteva ieri mattina la mamma, in lacrime disperata per la grave perdita.

Peppe Ercoli