Trovata morta tartaruga di venti chili

Una bella tartaruga "Caretta Caretta" del peso di circa 20 kg è stata rinvenuta morta nel mare a nord di Grottammare proprio alle spalle del Dream Point 43° Parallelo. A trovarla a pochi metri dalla scogliera è stato Riccardo Brancadori, atleta ventenne campione regionale di Nuoto Salvamento, residente a Ripatransone. Il ragazzo, nel primo pomeriggio di ieri stava prendendo il sole sopra gli scogli quando la sua ragazza ha scorto qualcosa che affiorava a pelo d’acqua. "Inizialmente abbiamo pensato che poteva trattarsi di una grande boa – racconta Riccardo, poi ho fatto mente locale ed ho ricordato che in quella zona non ci sono mai state boe. Mi sono tuffato e in poche bracciate l’ho raggiunta ed ho visto che era una grande tartaruga. L’ho afferrata e l’ho spinta a terra, quindi ho avvertito la capitaneria di porto di San Benedetto che ha chiesto l’intervento del veterinario dell’AST. La dottoressa che ha eseguito il sopralluogo, prima di affidarla al personale della Picenambiente per il recupero e lo smaltimento del carapace, ha detto che probabilmente era morta da almeno tre settimane e che non aveva alcuna malattia". Secondo quanto è stato possibile accertare, la testuggine aveva alcune ferite sui fianchi e diversi graffi sul carapace, per cui è ipotizzabile che possa essere stata centrata dall’elica di un’imbarcazione. In questo periodo il numero dei natanti che si spostano in mare sotto costa sono aumentati in maniera esponenziale per via del diportismo. E’ quindi un’ipotesi molto attendibile.