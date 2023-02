Trovato con la cocaina: patteggia

Il giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti ha ammesso al patteggiamento ad una pena di otto mesi e una multa di 1.000 euro un giovane di nazionalità albanese arrestato ai primi dell’anno dai carabinieri della stazione di Villa Pigna Bassa, nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere lo spaccio ed il consumo di droga. L’uomo venne trovato in possesso di 19 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di circa 11 grammi. Lo stupefacente è stato scovato all’interno della sua autovettura. La perquisizione personale effettuata dai militari dell’Arma ha inoltre permesso di rinvenire sulla sua persona anche la somma di € 150 sottoposta a sequestro essendo ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. Il 21enne albanese difeso dall’avvocato Christian Schicchi è stato processato per direttissima.