Trovato in casa morto da giorni. L’allarme lanciato dalle vicine

Un vero e proprio dramma della solitudine quello che si è consumato in un alloggio al quarto piano di una palazzina di via della Pace, traversa di via Manara che costeggia il torrente Albula in direzione del cimitero. Nel pomeriggio di ieri è stato trovato senza vita Dino Gaetani, aveva 80 anni, viveva solo e non aveva parenti, almeno in città. Il corpo privo di vita è stato trovato riverso a terra nella stanza da letto stroncato da un malore nel momento in cui stava preparando per andare a letto. A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sono state due vicine che da alcuni giorni vedevano la bicicletta dell’uomo ferma lungo il corridoio dell’ingresso della palazzina e non vedevano l’uomo in giro, com’era solito fare. Le donne hanno suonato alla porta ma senza ricevere risposte, così hanno deciso di dare l’allarme. I vigili del fuoco, per aprire l’ingresso ai soccorritori, 118 e agenti del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto, hanno dovuto impiegare un mezzo aereo per arrivare al terrazzo dell’appartamento dal quale hanno forzato la porta finestra per entrare nell’alloggio, trovandosi subito di fronte al cadavere del pensionato nella stanza da letto. Il medico del 118 ha certificato il decesso che, probabilmente, era avvenuto diversi giorni prima. Nell’appartamento, mantenuto in perfetto ordine, non sono stati rilevati segni che potessero far ipotizzare eventuali intrusioni o segni di violenza. Il decesso, secondo i primi rilievi, sarebbe avvenuto per cause naturali.

ma. ie.