Trovato morto a 47 anni Addio a Simone Bisbocci, dipendente Unicam

Ancora un giovane trovato morta in casa nel centro di San Benedetto. Nella serata di mercoledì è stato trovato privo di vita Simone Bisbocci di 47 anni, dipendente dell’Unicam che risiedeva in via Milano, strada senza uscita di fronte alla stazione ferroviaria. A dare l’allarme è stata la compagna che, avendolo chiamato più volte al cellulare, non riusciva a mettersi in contatto con lui. Alla fine è andata a cercarlo ed ha trovato il motorino parcheggiato sotto la sua abitazione e il telefono che continuava a squillare a vuoto. Preoccupata ha chiesto aiuto al 118 e ai vigili del fuoco che sono accorsi sul posto ed hanno aperto l’accesso in casa dell’uomo che, purtroppo, è stato trovato privo di vita. Secondo la prima ipotesi il 47enne sarebbe stato stroncato da un malore. L’Unicam ha "partecipato al dolore per la scomparsa di Simone Bisbocci, in servizio presso le segreterie studenti nella sede di San Benedetto. "Simone ha sempre svolto il suo lavoro con competenza e professionalità, pronto a soddisfare le richieste delle studentesse e degli studenti, sempre con il sorriso sulle labbra. L’UniCam si stringe alla famiglia".

Ma. Ie.