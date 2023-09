Trovato morto a 76 anni in strada a Massignano

Un uomo di 76 anni, Carlo Mascetti di Fermo, è stato trovato privo di vita lungo una strada di campagna in territorio di Massignano, ai confini con Campofilone. La vittima si trovava a terra, accanto alla sua auto, una Ford Kuga. A scoprire il cadavere è stata una donna di nazionalità straniera che, secondo quanto raccontato ai soccorritori, stava facendo una passeggiata in aperta campagna, a qualche chilometro dalla statale Adriatica, sulla collina non distante dall’azienda agricola "I sapori dei monti". Scattato l’allarme, sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato un equipaggio della Potes di San Benedetto, insieme ad una squadra dei vigili del fuoco. All’arrivo dei sanitari l’uomo era già morto ed il medico dell’emergenza non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. I carabinieri della compagnia di Pedaso, si sono occupati dell’identificazione del cadavere e di riferire alla Magistratura fermana l’accaduto. La salma dell’uomo è stata messa a disposizione della Procura di Fermo.