Trovato morto da un passante nel parco Bau

E’ stato trovato morto nel Parco bau di via Crivelli, Luca Moro, 54 anni di San Benedetto. L’uomo, conosciuto dalle forze dell’ordine e dalle autorità sanitarie era deceduto già da qualche tempo. A scoprirlo, alle 7,15 di ieri, è stato un passante che aveva accompagnato il suo cane a fare la solita sgambata mattutina ed ha dato subito l’allarme. Sul posto è arrivato un equipaggio della Potes -118 il cui medico dell’emergenza non ha potuto fare altro che certificare l’avvenuto decesso. Il corpo dell’uomo era riverso lungo la piccola scarpata che degrada, fra la vegetazione, verso la recinzione, nella zona più a nord del parco. Il 54enne non indossava più il giubbino ed aveva con un braccio scoperto. Probabilmente era seduto nella panchina quando è stato colto dall’improvviso malore e, cadendo, è rotolato lungo la scarpata per un paio di metri. Nelle vicinanze gli investigatori dei carabinieri, che si occupano delle indagini, hanno trovato una siringa utilizzata. Il parco è stato chiuso in attesa del medico legale che ha eseguito la prima ricognizione cadaverica. In seguito la Procura di Ascoli ha autorizzato la rimozione della salma, che è stata trasportata all’Obitorio dell’ospedale Madonna del Soccorso a disposizione della Magistratura che coordina le indagini condotte dai militari dell’arma. Nelle prossime ore l’Autorità competente dovrebbe disporre gli accertamenti tecnici per stabilire la causa del decesso. Sul corpo della vittima, a ogni modo, non sono stati rilevati segni di violenza, per cui si ipotizza il decesso a seguito di un improvviso malore, che potrebbe essere stato indotto da una presunta overdose. L’uomo, infatti, era conosciuto nel mondo delle tossicodipendenze. Eventualità che, ad ogni modo, dovrà essere accertata dalle autorità che si stanno occupando del caso.