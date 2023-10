Trovato morto in casa dopo diversi giorni

Acquaviva Picena (Ascoli), 6 ottobre 2023 – Tragico rinvenimento nel pomeriggio di ieri in un appartamento di via Mazzini, al civico 9, di Acquaviva Picena. La vittima si chiamava Marco Gianpaoletti ed aveva 62 anni.

Il decesso, secondo i primi accertamenti, risalirebbe a circa tre o quattro giorni fa. A dare l’allarme è stato il figlio che si trova in Inghilterra e che, non riuscendo a mettersi in contatto col genitore ha avvertito un familiare. L’auto era ferma davanti casa ed i vicini hanno raccontato di non aver visto in giro l’uomo da qualche giorno.

Scattato l’allarme, ieri pomeriggio nell’abitazione sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto, per aprire l’alloggio alla presenza dei carabinieri della locale stazione e del personale della Potes 118 di San Benedetto.

L’uomo era riverso sul pavimento del soggiorno, dove sarebbe stato stroncato da un improvviso malore. La salma è stata messa a disposizione per eventuali accertamenti. Il cane, che era rimasto chiuso sul balcone è stato affidato ai parenti.