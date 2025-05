Trovato morto nella sua casa, ipotesi improvviso malore. Ieri i funerali di Stefano Mosca

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16, nella Chiesa Cattedrale Madonna della Marina di San Benedetto si sono svolti i funerali di Stefano Mosca, 56 anni, trovato privo di vita la mattina di sabato scorso nella sua abitazione, dove viveva da solo, in via Risorgimento. L’uomo aveva trascorso la serata precedente nel solito bar nel centro cittadino in compagnia degli amici e la mattina dopo è stato trovato senza vita dal fratello sul pianerottolo dell’alloggio, con alcune tracce di sangue sulla testa, probabilmente dovute alla caduta per un improvviso malore che l’ha colto appena rientrato nell’alloggio.

Del caso si sono da subito occupati i carabinieri della compagnia di San Benedetto, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ascoli che ha disposto la ricognizione cadaverica per stabilire le cause del decesso. A seguito della relazione tecnica stilata dal medico legale, Piergiorgio Brandimarti, il Procuratore non ha ritenuto necessario l’esame autoptico ed ha rimesso la salma a disposizione dei familiari. Stefano Mosca ha lasciato il figlio di 18 anni e il fratello. Dopo il rito funebre il feretro è stato trasferito nel cimitero di San Benedetto dov’è stato inumato.