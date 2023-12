Trovato senza vita al campo sportivo

Aveva lavorato con l’agenzia Fi.Fa. Security vigilanza Privata di San Benedetto, S. M., 33 anni di Martinsicuro, celibe, trovato privo di vita ieri mattina all’interno del campo sportivo Franchi di Martinsicuro. Si è tolto la vita impiccandosi con una corda sul passamano di una ringhiera, lasciando un messaggio ai familiari per spiegare il suo gesto che, secondo indiscrezioni, sarebbe legato a questioni sentimentali. Il padre del giovane, recatosi sul posto, è stato colto da un malore ed è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Sant’Omero, lo stesso dov’è stata trasportata la salma della vittima posta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Aveva le chiavi d’accesso allo stadio comunale perché membro della società sportiva calcio Martinsicuro che milita in seconda categoria. Per tutti un gesto incomprensibile, poiché non aveva problemi e non aveva mai mostrato segni di difficoltà.