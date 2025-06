Trovato senza vita in strada

Era uscito in sella alla sua moto per fare un giro ed è stato rinvenuto privo vita durante la notte tra venerdì e sabato in via Monte Vettore, in territorio di Acquaviva Picena. La vittima si chiamava Giovanni Angelini, aveva 82 anni, originario di Monsampolo, ma residente a San Benedetto. Verso la mezzanotte di venerdì i familiari, non vedendolo tornare a casa, hanno avvertito la polizia che si è subito attivata. Seguendo il segnale del telefonino, il personale di una volante del commissariato di pubblica sicurezza è riuscito ad intercettare la persona ricercata, ma l’uomo era a terra, accanto alla moto, ormai privo di vita. Il decesso, a seguito di un improvviso malore, risaliva a circa 4 o 5 ore prima, quindi il medico della potes-118, ha potuto solo certificare la morte dell’uomo. Dopo il recupero e i successivi controlli sanitari, la salma è stata messa a disposizione dei familiari per il rito funebre.