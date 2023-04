Truffa anziana fingendosi il nipote: ecco come. Arrestato ad Ascoli

Ascoli Piceno, 29 aprile 2023 – Un ventitreenne campano è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radio mobile di Ascoli con l’accusa di truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Era riuscito a rubare 1.600 euro ad una donna di 75 anni, residente nel capoluogo di Provincia, con la solita tecnica del nipote in difficoltà, ma non sempre le ciambelle escono col buco.

L’episodio è accaduto alle 15,45 di alcuni giorni fa, quando la donna è stata contattata per telefono da un uomo che si è qualificato come il nipote e che le ha prospettato una grave situazione debitoria della propria figlia. Poco dopo il lestofante si è presentato dall’anziana ed è riuscito ad entrare nell’abitazione e ad impossessarsi della somma di denaro in contanti. Non soddisfatto, ha anche cercato di manomettere la cassaforte, ma senza riuscire nell’intento. Il giovane campano è poi fuggito, ma è stato intercettato dalla pattuglia dei militari dell’arma, già impegnata in uno specifico servizio finalizzato al contrasto delle truffe, poiché in questo periodo si sta registrando una certa recrudescenza di tali episodi.

I carabinieri erano in zona proprio perché altre persone dello stesso quartiere avevano segnalato alla centrale operativa d’aver ricevuto analoghe telefonate con richieste di denaro. Il ventitreenne è stato intercettato dalla pattuglia mentre stava cercando di dileguarsi.

Al momento del fermo il giovane campano ha reagito spintonando i carabinieri che, però, l’hanno bloccato e tratto in arresto con l’accusa di rapina impropria e resistenza ed associato al carcere di Marino del Tronto. La refurtiva è stata sequestrata in attesa di essere restituita alla vittima dell’impresa criminosa. Il giorno dopo, in sede di giudizio direttissimo, l’arresto è stato convalidato, per "truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale" ed è stata confermata l’applicazione della misura cautelare in carcere. Il fenomeno delle truffe è diventato una sorta di piaga sociale che le forze dell’ordine stanno cercando di combattere con ogni mezzo.

Principalmente si tratta di iniziative che tendono a consolidare il tradizionale rapporto di vicinanza dell’Arma ai cittadini, soprattutto per le fasce più deboli e indifese della popolazione. Ecco perché nelle parrocchie come nei centri culturali, nei circoli ricreativi e nelle sedi delle associazioni di quartiere, e persino con un "porta a porta" presso le abitazioni private, i militari dell’Arma, in concerto con le altre forze di polizia e con la collaborazione di Enti locali e autorità religiose, cercano di parlare con le persone per informarle sulle modalità attraverso le quali le truffe vengono attuate, fornendo consigli mirati affinché possano difendersi dalle subdole tecniche utilizzate dai malviventi per introdursi in casa.