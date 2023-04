Truffa ad Ascoli, avvocato sotto accusa: “Finto sostegno, conto svuotato”

Ascoli Piceno, 6 aprile 2023 – Di truffa è accusato un avvocato del Foro di Ascoli in relazione ad una vicenda riguardante una anziana di San Benedetto di cui si era proposto come amministratore di sostegno e che, nello svolgere questa funzione pur non avendone ottenuto la nomina ufficiale, si sarebbe invece indebitamente appropriato di 7.500 euro.

Nei confronti del penalista la Procura ha svolto accurate indagini al termine delle quali ha chiesto il rinvio a giudizio; si è in attesa che venga fissata l’udienza di trattazione del caso. A ottobre 2021, essendo le condizioni della madre aggravatesi, i figli, fratello e sorella, hanno contatto l’avvocato proponendogli di assumere il ruolo di amministratore di sostegno dell’anziana genitrice, avendo avuto confortanti referenze da persone che lo conoscevano. Il penalista assicurò la sua disponibilità e disse che per ottenere questa nomina avrebbe avviato l’iter procedurale e che nel frattempo i figli dovevano fare ricorso al tribunale di Ascoli.

Successivamente si ripresentò a loro dicendo che la nomina ad amministratore del patrimonio della vecchietta era andata a buon fine. Parlò col figlio e si fece consegnare la tessera bancomat e tutti i documenti necessari, tra cui il libretto di pensione.

Il 2 novembre l’avvocato si è fatto consegnare anche 150 euro in contanti che la figlia dell’anziana, seppur con qualche titubanza, le ha dato in quanto le fu spiegato che servivano per comprare la marca da bollo da consegnare al giudice. Le assicurò ancora di essere stato nominato amministratore e che non doveva preoccuparsi perché avrebbe pensato a tutto lui e avrebbe fatto ricoverare la mamma in una struttura. Cosa mai avvenuta.

Per cui, insospettiti, nel fare un controllo in banca i figli si sono accorti che l’avvocato, spacciandosi per amministratore di sostegno, aveva prelevato denaro, svuotando il conto della madre: in tutto si era appropriato di 7.500 euro.

Tramite altro avvocato le hanno allora inviato una diffida a restituire la carta bancomat e i documenti che le erano stati dati. Il denaro era stato per altro incassato dal 4 novembre 2021, 14 giorni prima di scrivere il falso ricorso al tribunale di Ascoli datato 18 novembre 2021 e mai depositato. Sentendosi scoperto l’avvocato ha restituito l’assegno di 1.050 euro riguardante la pensione anche perché non era riuscito a incassarlo. Ha promesso di dare indietro anche gli altri soldi, ma ciò non è mai avvenuto, per cui i figli, profondamente colpiti per essere stati così ingannati, l’hanno denunciato.