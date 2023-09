Nella rete di una cartomante: "Così mi ha spillato tanti soldi"

Ascoli, 28 settembre 2023 – È andata in tv a raccontare come sia caduta nella rete di una pseudo cartomante che approfittando di un momento di difficoltà l’ha convinta a consegnarle quasi 8.000 euro. Stiamo parlando di Giuseppina Durastanti, infermiera ascolana che a seguito della sua denuncia presentata attraverso l’avvocato Angelozzi, ha fatto finire sotto processo una 48enne di Udine imputata di aver messo su il raggiro. La donna è stata ospite di Tiberio Timperi a "I fatti vostri" programma di Raidue, la cui redazione l’ha invitata dopo aver letto gli articoli sul Carlino che riguardavano la vicenda che risale a giugno-ottobre 2020. "Eravamo in pieno Covid ed era da poco morta mia madre. Mi collegavo spesso su Facebook e seguivo la diretta che questa signora faceva col volto oscurato. Ed è stata lei poi a contattarmi su Messenger" ha raccontato l’ascolana. "Mi ha detto che poteva succedermi qualsiasi cosa, che poteva avere problemi anche mio figlio al lavoro o un incidente d’auto e io le ho creduto".

Un consulto pagato 50 euro. "Lei poi ha continuato a scrivermi chiedendomi altri soldi; mi ha fatto accendere delle candele in varie parti di casa e di non spegnerle, anche se uscivo. Queste candele una volta erano bianche, una volta rosa, una volta rosse, di varie dimensioni e ogni volta che me le faceva accendere mi chiedeva soldi, 200 euro, dicendomi che lavorava tramite delle polverine che acquistava e avevano un costo: tutto serviva per togliermi la negatività" ha raccontato Durastanti.

Le candele, invece, hanno causato danni. "Una volta sono uscita e le ho lasciate accese e quando sono rientrata ho trovato il tavolo, le sedie e il tappeto bruciati. Ho avuto tanta paura; l’ho ricontattata e lì è iniziato il mio calvario, con le sue richieste economiche che sono aumentate". Possibile non abbia avuto mai un sospetto? "Lei sembrava sincera e attendibile: ho creduto a quello che diceva e che intorno a me c’era molta negatività. Io mi sono confidata con un’amica, anche lei truffata di una somma molto più elevata (oltre 80.000 euro ndr ): facevano insieme le dirette su Facebook. Quando ho aperto gli occhi la cartomante ha cominciato a minacciarmi che mi avrebbe fatto arrestare, che mi avrebbe fatto perdere il lavoro se non le davo altri soldi e avrebbe fatto anche male a mio figlio. Allora l’ho denunciata alla Guardia di Finanza di Ascoli che coi colleghi di Udine l’hanno rintracciata e sequestrato i miei soldi. Poi anche altre persone l’hanno denunciata e sono venuta in tv proprio per dire a tutte le persone vittime di questi soggetti di reagire e denunciare".