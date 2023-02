Truffa del bonus e lavori mai eseguiti Negati i domiciliari ai professionisti

Devono rimanere rinchiusi al carcere di Marino del Tronto l’amministratore di condominio e il costruttore sambenedettesi coinvolti nell’inchiesta della Procura di Ascoli e della Guardia di Finanza che ha portato all’arresto ai domiciliari di un architetto di Martinsicuro e alla sospensione dall’esercizio della professione per 12 mesi di un architetto ascolano. L’accusa che la magistratura muove a tutti è di aver progettato i lavori per restaurare immobili, aver incassato i crediti d’imposta grazie al Bonus facciate, senza però eseguire i lavori.

Le misure cautelari portavano la firma del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti alla quale gli avvocati difensori dell’amministratore di condominio e del costruttore hanno presentato istanza affinché fossero concessi quantomeno i domiciliari. Il giudice ha però respinto la richiesta avanzata dagli avvocati difensori dei professionisti per cui entrambi restano detenuti nel carcere di Marino del Tronto dove si trovano dallo scorso 6 febbraio, giorno in cui furono arrestati dagli militari delle Fiamme gialle ascolane.

Per la dottoressa permane infatti il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione dei reati.

Nel disporre la carcerazione il giudice ha stabilito la scadenza in due mesi "per esigenze probatorie". Le indagini hanno riguardato la verifica su fenomeni di frode nell’ambito delle agevolazioni fiscali (c.d. Bonus ristrutturazioni "facciate" e bonus 110%) introdotte nel campo dell’edilizia dal Decreto "Rilancio".

Ipotizzati, a vario titolo, i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per circa 900.000 euro, autoriciclaggio, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indebite compensazioni.

Grazie a intercettazioni telefoniche e acquisizioni documentali i finanziari hanno accertato il ripetuto ricorso a false operazioni di ristrutturazione edilizie eo rifacimento delle facciate condominiali, la predisposizione di documentazione tecnico-amministrativa e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti allo scopo di maturare indebitamente crediti di imposta per importi milionari, da monetizzare attraverso successive operazioni di cessione comunicate all’Agenzia delle Entrate.

Sospetti che qualcosa non andava sono sorti anche d alcuni dei residenti negli immobili su cui si è indagato che hanno chiesto spiegazioni all’amministratore di condominio vedendo movimenti strani nel loro cassetto fiscale.

Peppe Ercoli