Truffa al ristoratore: "Paghiamo dopo la consegna". Poi spariscono: in due nei guai

Ascoli, 19 dicembre 2023 – Di una truffa ben architettata sarebbe rimasto vittima un ristoratore della vallata del Tronto che dopo il raggiro subito ha sporto denuncia facendo finire sotto inchiesta due persone, un 34enne di Ravenna e un 31enne di Monsampolo del Tronto.

Truffa al ristoratore, in due nei guai: indagini dei carabinieri (foto d'archivio)

I fatti che sono all’attenzione del tribunale di Ascoli sono avvenuti nel corso del 2021. I due soggetti hanno fatto finta di essere interessati all’acquisto di attrezzature per la ristorazione che il titolare aveva messo in vendita. Hanno proposto al venditore di prendere tutto in conto vendita tutto, pagando dopo la consegna dei beni. Il ristoratore si è fidato ed ha consegnato loro le attrezzature.

I due il 4 gennaio 2021 hanno caricato tutto su un furgone e si sono poi allontanati repentinamente, affermando di aver avuto un inconveniente. Da questo momento però il venditore non ha più avuto notizie degli acquirenti, soggetti che avevano promesso che, una volta rivendute quelle attrezzature, avrebbero poi corrisposto al ristoratore la parte che gli spettava, 9.000 euro.

I due imputati si sono invece appropriati dei beni in questione senza versare quanto pattuito al proprietario e senza restituirglieli. Quest’ultimo è parte civile nel processo, assistito dall’avvocato Stefano Pierantozzi. Uno dei due imputati, il 34enne di Ravenna, è accusato di aver messo in atto una situazione analoga nei confronti di una donna di San Benedetto dalla quale aveva ricevuto anche in questo caso attrezzature da ristorazione in conto vendita, senza però mai versare i 6.000 euro pattuiti.

p. erc.