Truffa da mezzo milione di euro, mega finanziamento: in tre nei guai

Ascoli Piceno, 15 marzo 2025 – La Procura di Macerata ha emesso un decreto di citazione diretta a giudizio a carico di due ascolani, un uomo e una donna, rispettivamente di 62 e 68 anni e di un uomo di Catanzaro di 48 anni, residente in provincia di Chieti.

I due ascolani, difesi dall’avvocato Umberto Gramenzi, e il calabrese sono accusati di aver truffato un 51enne di Tolentino promettendogli l’ottenimento di un finanziamento di 500 mila euro, mai corrisposto. Ai primi di dicembre del 2022 lo hanno contattato dal telefono del calabrese e gli hanno chiesto di dimostrare la propria solvibilità facendogli effettuare tre versamenti di 14.600 euro, 5.000 euro e 10.000 euro (in tutto 29.800 euro) attraverso bonifici effettuati sul conto corrente a cui era collegata la PostePay Evolution della donna ascolana.

Non paghi, si sono fatti versare altri 7.300 euro su un altro conto corrente stavolta intestato all’uomo ascolano. Insomma, la vittima di Tolentino in tutto ha versato ai due ascolani e al calabrese la bellezza di 37.100 euro senza però ricevere in cambio il finanziamento di 500 mila euro che gli era stato promesso dal terzetto e nemmeno riavere indietro i soldi che aveva nel frattempo versato su loro richiesta. Il 51enne di Tolentino, dopo aver invano atteso l’arrivo dei soldi, ha sporto denuncia nei confronti delle tre persone sulle quali ha quindi indagato la magistratura maceratese disponendo per tutti e il processo.