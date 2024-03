La truffa delle prenotazioni mette in allerta gli albergatori: i casi

Ascoli, 11 marzo 2024 – Allarme per le truffe delle prenotazioni. A novembre ne sono state messe a segno due a danno di albergatori del territorio. Una è stata già scoperta dai carabinieri della stazione di Acquaviva, sull’altra sarebbero ancora in corso accertamenti dagli stessi militari dell’arma. "Nel mese di novembre, via WhatsApp, un uomo spacciandosi per generale dei carabinieri mi prenotò una camera matrimoniale per sei giorni. Concordammo una somma sui 500 euro che il finto alto ufficiale volle pagare subito con addebito sulla carta di credito – racconta l’albergatore.

Il pagamento andò subito a buon fine, ma la mattina dopo, con voce preoccupata mi scrisse che nella notte era morta la suocera e che non sarebbe più venuto, chiedendomi la restituzione della somma con versamento sul conto corrente della moglie.

Sembrava tutto regolare, invece la carta di credito con cui mi aveva pagato la camera in anticipo, era stata rubata a un cittadino cinese, per cui la mia banca, dopo che avevo restituito i 500 euro al finto generale, ha preteso la restituzione della somma al cittadino cinese". Il comandante dei carabinieri di Acquaviva, è risalito all’autore della truffa, un uomo residente a Napoli, che è stato denunciato. Sul secondo caso sono ancora in corso indagini e la truffa sembra essere di importo superiore ai mille euro.