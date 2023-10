Truffarono anziana: arrestati. Il raggiro col trucco del finto nipote

"Nonna sono io, fammi un piacere, verrà una persona a casa tua: dagli 5.000 euro che ho fatto un acquisto e se non saldo subito il conto perdo i 400 euro di caparra che ho già pagato". E’ cominciata più o meno così la disavventura di una anziana di Ascoli vittima di una truffa lo scorso aprile, proprio con il sistema della classica telefonata ad anziani attraverso la quale i malviventi fanno credere di essere un parente stretto (quasi sempre un nipote) per arraffare soldi, facendo leva in maniera vile e meschina sul legame affettivo. Di questa disavventura si sono occupati i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ascoli che, all’esito di una meticolosa attività investigativa coordinata dalla Procura ascolana (e con l’ausilio dei colleghi della Compagnia di Napoli Stella), nei giorni scorsi hanno dato esecuzione ad una misura cautelare agli arresti domiciliari, disposta dal Gip del Tribunale di Ascoli, a carico di due persone, un 53enne ed un 22enne di Napoli, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di truffa aggravata e sostituzione di persona ai danni di persona anziana.

L’indagine conclusa con i due arresti ha avuto origine dalla denuncia sporta lo scorso 9 aprile da una 85enne ascolana che era stata contattata nella mattinata, sulla propria utenza telefonica fissa, da un interlocutore che, presentandosi come suo nipote, le aveva richiesto la somma di 5.000 euro per saldare un acquisto di materiale elettronico al fine di non perdere un acconto già versato. Poco dopo la donna ha ricevuto un’altra telefonata da parte di un sedicente "direttore", che le ha riferito che avrebbe potuto consegnare anche oro insieme ai soldi ad un corriere che, effettivamente, si è poi presentato a casa sua. L’anziana ascolana, convinta di fare una buona azione in favore del nipote, ha consegnato alla persona presentatasi a casa sua 400 euro in contanti e diversi monili in oro (braccialetti, collane e anelli). Solo dopo essere riuscita a contattare il vero nipote, la sventurata ha realizzato di essere stata vittima di una truffa vera e propria e che non era stato il nipote a farle la prima telefonata, come invece aveva creduto. Non le è rimasto altro da fare che sporgere denuncia. Grazie a ricostruzioni fotografiche ed impronte digitali estrapolate durante il sopralluogo, i carabinieri hanno identificato i due presunti autori del reato, raccogliendo a loro carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestatogli.

Peppe Ercoli