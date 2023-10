Truffarono un’anziana ad Ascoli: arrestati due uomini a Napoli

Ascoli Piceno, 17 ottobre 2023 – Un 53enne ed un 22enne di Napoli sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ascoli che hanno operato con l’ausilio dei colleghi della Compagnia di Napoli Stella. All’esito di indagini coordinati dalla Procura di Ascoli ii due sono risultati responsabili di una truffa nei confronti di una anziana di Ascoli.

Il fatto risale allo scorso 9 aprile quando l’85enne ascolana è stata contattata nella mattinata, sulla propria linea fissa, da un interlocutore che, presentandosi come suo nipote, le ha chiesto 5.000 euro per saldare un acquisto di materiale elettronico, per non perdere un acconto già versato.

Poco dopo la donna ha ricevuto un’altra telefonata da parte di un sedicente "direttore”, che le ha riferito che avrebbe potuto consegnare anche oro insieme ai soldi ad un corriere che, effettivamente, si è poi presentato a casa sua. L’anziana ha consegnato a quest’ultimo 400 euro in contanti e diversi monili in oro (braccialetti, collane e anelli).

Solo dopo essere riuscita a contattare il vero nipote, l’85enne ascolana si è resa conto di essere stata vittima di una truffa. Grazie a ricostruzioni fotografiche ed impronte digitali estrapolate durante il sopralluogo, i carabinieri hanno identificato i due presunti autori del reato, raccogliendo a loro carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato contestatogli.