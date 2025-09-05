Truffatori arrestati dai carabinieri. Avevano appena raggirato un’anziana

Una truffa ai danni di un’anziana di 75 anni si è conclusa con l’arresto in flagranza di due uomini, un 43enne e un 22enne di origine campana, già noti alle forze dell’ordine. L’operazione è stata portata a termine lo scorso 1° settembre dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e del Nucleo Investigativo di Ascoli, grazie a un intervento rapido e coordinato. Secondo quanto ricostruito, intorno a mezzogiorno la vittima è stata contattata sull’utenza fissa da un uomo che si è presentato come maresciallo dei carabinieri. Con tono concitato, il falso militare le ha riferito che il figlio aveva provocato un grave incidente stradale mentre usava il cellulare alla guida e che, per evitare il carcere, era necessario pagare una cauzione immediata. Per rendere la messa in scena più credibile, il truffatore ha aggiunto che il marito della donna si trovava già presso la caserma e che a breve sarebbe arrivato a casa un incaricato per il ritiro del denaro. Pochi minuti dopo, un giovane si è presentato alla porta chiedendo la somma pattuita. L’anziana, ancora al telefono con il finto maresciallo, ha consegnato circa 500 euro in contanti e diversi monili in oro. Solo con il rientro del marito si è resa conto di essere stata ingannata. Nel frattempo, i carabinieri impegnati in servizi di contrasto alle truffe avevano notato un giovane uscire da un palazzo con una busta sospetta e salire a bordo di una Lancia Y. All’alt intimato dagli investigatori, l’auto ha tentato la fuga salendo persino sul marciapiede, ma è stata bloccata poco dopo a Castel di Lama grazie al supporto della Sezione operativa della Compagnia di Ascoli. I due occupanti hanno provato a scappare a piedi, venendo immediatamente fermati.

Durante la corsa, i malviventi avevano tentato di liberarsi della refurtiva gettandola dal finestrino, ma denaro e gioielli – per un valore complessivo di oltre 25mila euro – sono stati recuperati e restituiti all’anziana. L’auto e i telefoni cellulari degli arrestati, strumenti ritenuti utili per l’attività investigativa, sono stati sequestrati. Condotti in caserma, i due campani sono stati arrestati per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale e rinchiusi in carcere. Dopo l’interrogatorio, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare a Marino. Il Comando Provinciale Carabinieri di Ascoli Piceno ricorda l’importanza di diffidare di simili telefonate, spesso rivolte a persone anziane, e invita a segnalare immediatamente qualsiasi episodio sospetto.

Peppe Ercoli