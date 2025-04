Truffatori presi ad Acquasanta. Avevano appena convinto un’anziana a dargli tutto l’oro

Due persone sono state arrestate in flagranza di reato dai carabinieri per aver messo in atto ad Acquasanta una truffa cosiddetta del ‘falso avvocato’, ai danni di una donna di 87 anni. I due malfattori, provenienti dalla Campania, erano riusciti a compiere una truffa da oltre 10.000 euro ma sono stati individuati ed arrestati. Nella tarda mattinata di lunedì un’anziana, residente in una frazione di Acquasanta Terme, ha ricevuto una chiamata da parte di uno studio legale, nella quale l’interlocutore, dichiaratosi avvocato, la informava che stava gestendo la vicenda del figlio relativa all’investimento di una donna, che lo stesso rischiava l’arresto e che per sistemare le cose era necessario versare del denaro. La vecchietta, ovviamente spaventata, ha riferito di non avere denaro a portata di mano e a questo punto, il sedicente avvocato le proponeva di recuperare tutto l’oro che aveva in casa, addirittura di pesarlo, concludendo che a breve sarebbe passato una persona a ritirarlo.

Infatti, subito dopo, all’anziana donna è suonato il campanello dell’abitazione e, aprendo la porta, si è trovata davanti un giovane che le diceva di essere stato mandato dall’avvocato per prendere l’oro da versare in tribunale per evitare l’arresto del figlio. La donna ha consegnato subito i monili che aveva preparato e l’uomo si è allontanato repentinamente. Nel frattempo, però, i Carabinieri della sezione Operativa della Compagnia di Ascoli e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, già impegnati nella zona in uno specifico servizio finalizzato al contrasto delle truffe agli anziani, ricevuta una segnalazione attraverso il sistema di videosorveglianza della presenza di un veicolo di interesse operativo utilizzato da truffatori, hanno raggiunto immediatamente la zona ed hanno intercettato il mezzo che, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato poco distante, insieme ai colleghi della Stazione di Acquasanta e della Sezione Radiomobile. A bordo dell’utilitaria presa a noleggio, c’erano un 31enne ed un 26enne, entrambi residenti in Campania e già noti per analoghi episodi. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di svariati monili in oro per un valore di oltre 10.000 euro ed alcuni telefoni cellulari. Recuperata la refurtiva, i carabinieri hanno subito rintracciato la vittima che in sede di denuncia ha riconosciuto tutto l’oro e ne è quindi rientrata in possesso. Il veicolo ed i cellulari sono stati sequestrati. Per i due truffatori sono scattate le manette per l’ipotesi di truffa pluriaggravata con sostituzione di persona e rinchiusi nel carcere di Marino.

p. erc.