Truffe ad anziani, il Comune:: "Non abbassare la guardia e segnalare sempre"

Il comune di Castorano invita a diffidare dalle truffe ed elenca un decalogo di regole per scongiurare raggiri che si possono verificare sia in casa, per strada, per telefono e al computer. "Diffidare sempre di chi - recita la nota -, non si conosce e si avvicina troppo; chiede di firmare documenti o fogli, chiede soldi e dati personali. I truffatori sono gentili e loquaci, ben vestiti, e puntano alla fretta per non lasciarti il tempo di riflettere. Non abbassare mai la guardia, se hai dubbi o timori non esitare a chiamare il 113 o il 112. Anche a Castel di Lama si registrano una serie di tentativi di raggiri; nei giorni scorsi i cittadini hanno lanciato l’allarme, a causa di alcune donne che hanno avvicinato alcune anziane e hanno insistito per entrare in casa.