Truffe e raggiri: il vice questore insegna come fare

Domani, lunedì 11 dicembre, alle ore 15.30, il dirigente della Questura di San Benedetto del Tronto, il dottor Andrea Crucianelli vice questore della Polizia di Stato, sarà nella sede della Confcommercio di San Benedetto del Tronto, nella Sala Convegni in via Bianchi, per aiutare a capire come evitare raggiri, truffe, e danneggiamenti da sconosciuti e non solo.

Sarà un incontro estremamente interessante e utile, della durata di un’ora. Il titolo parla chiaro: ’Truffe e raggiri verso le fasce deboli’. Lo scopo è evitare esperienze traumatiche

per i cittadini di tutte le età e fasce. Oltre alla prevenzione l’incontro potrà essere utile anche per capire come andare in soccorso e aiutare così gli altri. In un momento in cui la criminalità prende sempre più di mira gli anziani e le categorie fragili, è compito dei concittadini subentrare in soccorso. Sapere come comportarsi in caso di truffa risulta perciò fondamentale per arginare i danni. L’ingresso al Focus sicurezza è libero e l’invito caloroso è esteso alla cittadinanza tutta.