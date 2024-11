Truffe in serie, avvocato e commerciante agli arresti domiciliari

Saranno scarcerati domani mattina l’avvocato Alessandro Pettine e il commerciante Fabio Carpani, finiti in carcere il 7 ottobre scorso a seguito di un’indagine della Procura di Ascoli, della polizia giudiziaria e della Guardia di Finanza che vede indagati a piede libero altri quattro soggetti di Offida, Porto Sant’Elpidio, Sant’Egidio alla Vibrata e Alba Adriatica. Le ipotesi di reato contestate, a vario titolo, sono di autoriciclaggio e riciclaggio di somme provenienti da una serie di truffe pluriaggravate realizzate dall’avvocato in concorso con gli altri soggetti mediante la falsificazione di provvedimenti e atti giudiziari (e altri documenti) nell’ambito di rapporti di assistenza difensiva in procedimenti civili, per un importo complessivo di 200mila euro. E’ trascorso il mese di detenzione che il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti aveva stabilito per consentire alla Procura di compiere ulteriori accertamenti riguardanti l’inchiesta, per cui domani Pettine e Carpani saranno condotti nelle rispettive abitazioni agli arresti domiciliari.