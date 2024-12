Truffe telefoniche, i consigli della polizia

La Questura di Ascoli ha predisposto un vademecum per spiegare alla cittadinanza, specie alle persone anziane, su come evitare di essere vittime di uno dei tanti tentativi di truffe che purtroppo si segnalano con cadenza quasi quotidiana. Ecco un articolo di 300 parole basato sulle informazioni fornite: Quando si effettuano acquisti, soprattutto di valore elevato, è importante affidarsi a negozi e commercianti affidabili, utilizzando metodi di pagamento sicuri come carte di credito o bancomat. Se qualcosa appare sospetto, è opportuno interrompere l’operazione e cercare aiuto. Per investimenti finanziari, è bene consultare sempre un esperto e bisogna diffidare dai venditori che propongono incontri in luoghi isolati. Navigare in sicurezza su internet è fondamentale. E’ buona norma utilizzare password complesse e cambiale regolarmente; non aprire email da mittenti sconosciuti e verificare sempre l’affidabilità dei siti web che si visitano. Non bisogna lasciarsi ingannare da promesse di vincite facili o improvvisi lasciti. Le truffe viaggiano spesso via telefono. Diffidare da soggetti che si spacciano per un appartenente alle forze dell’ordine o un avvocato e chiede denaro per un incidente stradale di un parente: in questo caso bisogna interrompere immediatamente la chiamata, contattando il numero di emergenza 112. Importante è non aprire la porta a nessuno, avvisando un vicino o un parente. Ci sono anche le truffe in condominio. Se qualcuno avvisa di una fuga di gas o un problema elettrico e chiede di raccogliere oggetti di valore, è consigliato di verificare la situazione con i vicini o l’amministratore di condominio e controllare se ci sono veicoli dei vigili del fuoco o delle forze dell’ordine nelle vicinanze. I truffatori possono essere molto convincenti e conoscere i dati personali della vittima che hanno scelto. Se si hanno dubbi, è fondamentale contattare sempre il 112.