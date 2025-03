Trutto pronto per il raduno delle Lotus

E’ tutto pronto per il primo appuntamento motoristico del 2025 in città. Si tratta del "Raduno Lotus", comprendente autovetture provenienti da diverse regioni da tutta Italia, come Veneto, Abruzzo, Lazio e Umbria, le quali si affiancheranno a quelle che arriveranno da tutta la regione Marche. L’evento, che si terrà questa mattina dalle ore 9 in piazza Arringo con il patrocinio dell’Arengo e dell’Aci di Fermo e Ascoli, coinvolgerà 34 Lotus, suddivise in tre categorie in base all’anno di fabbricazione. Sono previste quattro targhette premio: tre in base all’età della macchina e la quarta riservata alla migliore presente all’evento. L’appuntamento, in cui sarà permesso di votare solo ai proprietari delle Lotus partecipanti, vedrà le votazioni effettuate in piazza Arringo e la premiazione che avrà luogo al Caffè Meletti, sede del pranzo organizzato in occasione dell’evento. La manifestazione è voluta e organizzata dall’esperto Bruno Zazzetti.

v.r.