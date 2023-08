Tuffo nel passato con l’ingegnere Oronzo Mauro

La storia del sistema di misura del tempo per le poste pontificie di Grottammare, un tuffo nel 1844. L’incontro con l’ingegner Oronzo Mauro si terrà questo pomeriggio alle 18,30, nel vecchio incasato di Grottammare (Piazza Peretti e Teatro dell’Arancio). Si tratta di uno dei percorsi guidati dallo storico della scienza e della tecnologica in territorio di Grottammare. Il primo si è tenuto nel Parco Ciclistico Daniela Calise, dove si trova l’ex impianto di decalcificazione dell’acqua delle Ferrovie dello Stato di Grottammare. E’ stato un incontro dedicato al patrimonio industriale locale organizzato da Oronzo Mauro con il supporto del comune di Grottammare, con lo scopo di rievocare l’importanza di Grottammare come centro economico-industriale dello Stato Pontificio nel corso dell’Ottocento. L’incontro di quest’anno dal titolo ’Fiammiferi e Petrolio’ ha intrattenuto cittadini e turistici sulla storia della raffineria del petrolio e sulle due fabbriche di fiammiferi attive a Grottammare nella seconda metà dell’800. L’ingegner Oronzo Mauro ha presentato le difficoltà di queste due industrie legate alla rischiosità della raffinazione del petrolio e della lavorazione del fosforo bianco.